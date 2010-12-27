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Приставы вернули работникам 5 миллионов рублей
Сегодня, 14:35
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Приставы вернули работникам 5 миллионов рублей

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УФССП арестовали счета недобросовестной компании.

Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли пятерым сотрудникам АО "Яровит Энерго" получить невыплаченную заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Как стало известно, в суд обратились директор одного из филиалов компании, а также его заместители. Для воздействия на организацию были привлечены сотрудники УФССП. Приставы арестовали счета  АО "Яровит Энерго", и когда на счет компании были переведены средства от одного из иностранных заказчиков, сумма была удержана и перечислена истцам. Общий размер взысканного составил 5 миллионов рублей.

Ранее Piter.TV писал о работе прокуратуры, благодаря которой сотрудники смогли тсудить у работодателей 140 миллионов рублей долгов по зарплате.
Фото: pixabay.com 

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Теги: судебные приставы, уфссп, яровит энерго
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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