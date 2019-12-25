Из-за запрета на посещение кладбищ в Петербурге приостановят движение ряда автобусов

Запрет продлится по 30 апреля 2020.

В Петербурге в связи с запретом на посещения кладбищ приостановили движение ряда городских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Меры коснулись автобусов №№ 90, 195, которые ездили до Южного кладбища, №398 к Северному кладбищу, №347 к Иликовскому кладбищу и автобуса №138 до Крематория.

Напомним, запрет будет действовать до 30 апреля. Исключения составляют случаи обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении. Такие меры были приняты в рамках мерах по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat