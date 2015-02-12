В 2021 году в список вошло 20 объектов, в том числе три школы, пять объектов здравоохранения, один административный объект и восемь детских садов.

В этом году власти Петербурга намерены приобрести 20 социальных объектов. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещания с членами городского правительства. В рамках которого был утвержден список социальных объектов, которые Петербург намерен выкупить в этом году.

Как отметил Беглов, в городе необходимо справиться с дефицитом мест в социальных учреждениях. Для этого требуется сохранить темпы строительства социальных объектов, а также выкупать их у застройщиков.

Комитет имущественных отношений города составил список объектов недвижимости, которые город выкупит в этом году. В 2021 году в него вошло 20 объектов, в том числе три школы, пять объектов здравоохранения, один административный объект и восемь детских садов.

К тому же, власти города намерены выкупить бывший постоялый двор Фёдора Слепушкина, который является объектом культурного наследия. После восстановления в нём будет открыт филиал музея "Невская застава". Также за счёт федеральных средств будут приобретены два детских сада - в Каменке и в Шушарах. Известно, что приобретение остальных объектов оценивается в 8 млрд. рублей из городского бюджета.

Ранее мы писали, что власти города намерены сделать бюджетными садово-парковые предприятия.

Фото: Piter.tv