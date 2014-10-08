Власти Петербурга намерены сделать бюджетными садово-парковые предприятия

На данный момент в городе работают 20 садово-парковых организаций.

В понедельник, 17 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с членами городского правительства. В рамках которого была утверждена концепция реорганизации садово-парковых предприятий Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что петербуржцы хотят видеть красивые парки, скверы и сады. В связи с чем власти города намерены обеспечить системную работу по сохранению и увеличению зеленых насаждений в городе.

На данный момент в Петербурге работают 20 садово-парковых организаций, из них 15 предприятий - акционерные общества с городским участием, три - ГУПы, ещё два - казенные учреждения. Также в озеленении города задействованы организации малого и среднего бизнеса. Отмечается, что у большинства из вышеперечисленных организаций сокращается чистая прибыль, также наблюдается низкая рентабельность и износ садово-парковой техники. К тому же, в прошлом году размер зарплаты садовников снизился на 50% от средней оплаты труда в городе.

Утвержденная концепция предусматривает создание на базе действующих сегодня предприятий в сфере садово-паркового хозяйства пяти государственных бюджетных учреждений. Пресс-служба Смольного.

Также в городе могут создать бюджетное учреждение по выращиванию посадочного материала - ГБУ "Цветы". К тому же, в состав вновь созданных государственных учреждений будут включены 89 парков, из них пять являются самостоятельными учреждениями.

Таким образом, концепция позволит создать единую систему управления садово-парковым хозяйством, эффективно контролировать деятельность предприятий, а также обеспечивать надлежащее содержание озеленённых городских зон.

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Фото: Piter.tv