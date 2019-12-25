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В Петербурге приняли стратегию воспитания детей на ближайшие 5 лет
Сегодня, 18:47
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В Петербурге приняли стратегию воспитания детей на ближайшие 5 лет

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Разработанная программа нацелена на то, чтобы вырастить талантливых и разносторонних петербуржцев.

Администрация Петербурга утвердила стратегию развития по воспитанию детей на 5 лет вперед. Распоряжение подписал глава города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В документе прописан перечень мероприятий по укреплению семейного, духовного, патриотического, трудового, духовного и нравственного воспитания несовершеннолетних. Кроме того, стратегия подразумевает распространение  научных постулатов, знаний о культуре здоровья, профориентацию каждого ребенка и экологическое просвещение.

Отмечается, что программа поможет развить таланты юных жителей города. Кроме того, в культурных мероприятиях – фестивалях, конкурсах и экскурсиях – могут принять участие родители.

Ранее мы рассказали о том, что в Смольном планируют купить 403 квартиры для льготников и детей-сирот.

Фото: Piter.TV

Теги: воспитание, санкт-петербург, стратегия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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