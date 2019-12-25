В Смольном планируют купить 403 квартиры для льготников и детей-сирот

Покупаться будут однокомнатные квартиры от 33 до 42 м2.

В Петербурге Комитет имущественных отношений объявил об участии в 403 аукционах по приобретению квартир в государственную собственность города. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

При этом 377 аукционов – на приобретение квартир для льготников и 66 – квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Покупаться будут однокомнатные квартиры от 33 до 42 м2. Начальная цена по каждому контракту – 4 миллиона рублей, общая сумма – более 1,6 миллиарда рублей.

До конца года 126 семей петербургских бюджетников получат квартиры.

Фото: Piter.TV