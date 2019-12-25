До конца года 126 семей петербургских бюджетников получат квартиры

В 2021 году – 150 семей получат квартиры в рамках программы.

Накануне, 10 сентября, 13 петербургским семьям вручили документы на право покупки квартир в рамках программы "Жильё работникам бюджетной сферы". Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета.

Всего в 2020 году жилую площадь получат 126 семей бюджетников, в 2021 году – 150 семей. Накануне среди получающих документы на жилье были работники образовательных и медицинских учреждений .

Программа "Жильё работникам бюджетной сферы" действует в городе с 2006 года, а жилищные условия за это время улучшили 6 тысяч семей. Дома строятся на средства городского бюджета, по себестоимости строительства в пределах социальной нормы. Жилье предоставляют на условиях рассрочки на 10 лет. Первоначальный взнос – 20%.

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Фото: Piter.TV