Москвичи стали чаще покупать комнаты в Петербурге

Риелторы полагают, что россияне скупают комнаты в Петербурге из-за высокой инвестиционной привлекательности недвижимости.

Интерес к приобретению комнат в Петербурге в августе проявляли жители 297 городов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства недвижимости "Доли.ру". Больший интерес к комнатам в Петербурге проявляли москвичи.

Спрос на комнаты в Петербурге в июле 2020-го вырос на 22% по сравнению с показателем за июнь. В августе рост продолжился, больший интерес проявили москвичи. Общая доля московского спроса на комнаты превысила 15% (без учета жителей Петербурга). Вторую строчку заняли покупатели из Симферополя (около 3%). Замкнули тройку представители Красноярска (2,8%).

Риелторы полагают, что россияне скупают комнаты в Петербурге из-за высокой инвестиционной привлекательности недвижимости. Комната в шаговой доступности метро стоит, в среднем, 1-1,2 миллиона рублей.

Вторичная недвижимость начала расти в цене.

Фото: Piter.TV