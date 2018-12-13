Заявления в первый класс подали родители 35 000 юных петербуржцев

На прошлой недели завершился первый этап подачи заявлений.

На прошлой неделе в Петербурге завершился первый месяц приема заявлений основного этапа зачисления в первые классы школ на 2019/20 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.



Заявления в первые классы подали родители более 35000 детей, 18031 заявление поступило в Многофункциональные центры (МФЦ) и более 17 тысяч заявлений были поданы через портал Госуслуг.

Также выборжане уже подали 1040 заявлений на зачисление своих детей в первый класс.

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