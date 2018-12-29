Выборжане уже подали 1040 заявлений на зачисление своих детей в первый класс

Наиболее популярными по мнению родителей стали школы № 10, № 7, № 37, № 13, № 1.

Начиная с 15 января нынешнего года, в Выборгском районе Ленинградской области, стартовал прием маленьких жителей города в первые классы. В общей сложности, от родителей поступило порядка 1040 заявлений, сообщает пресс-служба района.

Наиболее популярными по мнению родителей стали школы № 10, № 7, № 37, № 13, № 1. Также не обошли стороной и районные общеобразовательные учреждения, наиболее востребованными из которых стали школы в Светогорском и Рощинском поселениях.

В этом году, так же, как и в прошлом, для подачи заявления родители могли воспользоваться одним из трех предложенных способов: подать заявление самостоятельно через Интернет, обратиться в МФЦ или непосредственно в саму школу. В случае возникновения спорных вопросов при приеме обучающихся в общеобразовательные организации, получения отказа в приеме по причине отсутствия свободных мест родителям необходимо обратиться в конфликтную комиссию, созданную в комитете образования.

Уже в предстоящую пятницу, 25 января у родителей будущих первоклашек появится возможность лично обсудить поступление своих детей в общеобразовательные организации с учителями и директорами заведений.

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Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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