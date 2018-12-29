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Школьники из Выборга попытают силы в региональном этапе чемпионата JuniorSkills
Сегодня, 13:06
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KaterinaKono13

Школьники из Выборга попытают силы в региональном этапе чемпионата JuniorSkills

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Основной задачей чемпионата является оказание помощи школьникам в выборе будущей профессии.

В нынешнем, 2019 году, в Кировском политехническом техникуме пройдут высокотехнологичные соревнования. Организованные при поддержке Правительства 47 региона, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году ребята смогут продемонстрировать уровень своей подготовки по следующим направлениям: сетевое и системное администрирование, прототипирование, мультимедийная журналистика, интернет вещей и др.

Основной задачей чемпионата является оказание помощи школьникам в выборе будущей профессии. Победители данного этапа смогут попасть на национальный уровень конкурса JuniorSkills.

Участниками чемпионата станут команды школьников образовательных учреждений региона. Выборгский район представят учащиеся гимназии №11, школ №12, №14 и №37, а также Первомайского и Каменногорского центров образования.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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