В Ленобласти подали порядка 8379 заявок на поступление детей в первые классы

Отметим, подать заявку можно до 30 июня включительно (по месту проживания).

На поступление детей в первые классы образовательных учреждений в 47 регионе уже подано порядка 8379 заявлений от родителей малышей. Об этом информирует пресс-служба региона.

Больше всего заявлений поступило в центры "Мои Документы" Гатчинского (601), Всеволожского (420), Тосненского (304), Кировского (284) и Выборгского(243) районов. Также поступить в 1 класс можно было, отправив заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг (www.gu.lenobl.ru), портале "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru) или обратившись напрямую в образовательную организацию.

Отметим, направить заявку можно до 30 июня включительно (на территории проживания). С первого июля по пятое сентября для поступления в образовательные учреждения будут проверены обращения от родителей детей, проживающих на других территориях. Окончательное решение предоставят уже спустя 30 дней.

Зачисление ребенка состоится уже после подачи документов в администрацию школы.

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Источник: пресс-служба региона