В Ленобласти из отделения почты России неизвестный вынес 130 000 рублей

В настоящее время по данному происшествию заведено уголовное дело по статье "кража".

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, похитившего деньги в одном из отделений связи. Происшествие случилось в Лужском районе Ленобласти.

В среду, 23 января в Лужском районе 65-летняя сотрудница отделения связи обратилась в полицию и сообщила о том, что в посёлке Осьмино некий человек взломал решётку на окне, стеклопакет и проник в помещение отделения связи. Затем злоумышленник похитил из сейфа около 130 000 рублей, а затем скрылся с места происшествия.

В настоящее время по данному происшествию заведено уголовное дело по статье "кража".

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Источник: сетевое издание "Невские Новости"