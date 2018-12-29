В Ленобласти мать ребенка-инвалида была вынуждена добиваться лекарств через суд

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение к выделению правительством региона в обязательном порядке денежной суммы на лекарства. Несмотря на это, комитет попытался оспорить решение, подав на апелляцию.

Правительство 47 региона обязана предоставить специализированный препарат ребенку с ограниченными физическими возможностями (у 16-летней девочки редкая болезнь). К подобному постановлению правительство обязал суд, сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

16-летней жительнице региона с редким диагнозом по жизненным показаниям необходим дорогостоящий препарат - Себелипаз альфа. Однако комитет по здравоохранению региона обеспечивать ее лекарствами не спешил.

После обращения матери в прокуратуру была проведена проверка, после которой состоялось судебное слушание. В 2018 году Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение к выделению правительством региона в обязательном порядке денежной суммы на лекарства. Несмотря на это, комитет попытался оспорить решение, подав на апелляцию.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу 22 января и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"