В Петербурге приговорили к реальным срокам двух автоугонщиков

Мужчины похитили две чужих иномарки общей стоимостью 3 млн рублей.

В Петербурге вынесли приговоры Ахроржону Исмоилову и Сарварбеку Мадумарову, признанным виновными в краже автомобилей, совершенной по предварительному сговору. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники угнали чужие автомобили "Хендай" и "Киа" общей стоимостью свыше 3 млн рублей. Мужчины заранее приискивали жертв, после чего Мадумаров взламывал иномарки с помощью специальных устройств, а Исмоилов следил за окружающей обстановкой и сопровождал соучастника на личном автомобиле, чтобы тот мог скрыться.

Исмоилову назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, Мадумарову – 4 года 4 месяца в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что полиция раскрыла серию карманных краж в центре Петербурга.

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