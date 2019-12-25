Полиция раскрыла серию карманных краж в центре Петербурга

Вор похитил два дорогостоящих "Айфона" в течение вечера.

Петербургские полицейские раскрыли целую серию карманных краж. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, к нескольким кражам оказался причастен 40-летний уроженец Оренбургской области, которого задержали в ноябре.

Как выяснилось, 28 октября в течение вечера мужчина вытащил два дорогостоящих смартфона из карманов прохожих. Первой пострадавшей была 26-летняя пассажирка на станции метро "Гостиный двор", второй – 28-летняя петербурженка, попавшаяся на глаза карманнику у дома №47 по Невскому проспекту. Злоумышленник обогатился двумя "Айфонами" стоимостью 64 и 58 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о краже.

Подозреваемый продолжает оставаться под стражей.

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