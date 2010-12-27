В Петербурге придется согласовывать облик нежилых зданий с главным архитектором

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в петербургском ЗакСе одобрили законопроект о согласовании архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В данный момент соответствующий закон работает по отношению к жилым домам Петербурга. Известно, что представитель КГА поддержал новые поправки.
В случае принятия поправки застройщику придется согласовывать архитектурный облик нежилых зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре.
Ранее мы сообщали о том, что в петербургском хостеле нетрезвый постоялец упал с трехъярусной кровати.
Фото:pixabay
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