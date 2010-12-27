В Петербурге придется согласовывать облик нежилых зданий с главным архитектором

В настоящий момент соответствующая норма касается только жилых домов.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в петербургском ЗакСе одобрили законопроект о согласовании архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В данный момент соответствующий закон работает по отношению к жилым домам Петербурга. Известно, что представитель КГА поддержал новые поправки.

В случае принятия поправки застройщику придется согласовывать архитектурный облик нежилых зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском хостеле нетрезвый постоялец упал с трехъярусной кровати.

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