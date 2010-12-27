  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге придется согласовывать облик нежилых зданий с главным архитектором
Сегодня, 13:04
41
IRINA_CHALKINA

В Петербурге придется согласовывать облик нежилых зданий с главным архитектором

0 0

В настоящий момент соответствующая норма касается только жилых домов.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в петербургском ЗакСе одобрили законопроект о согласовании архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В данный момент соответствующий закон работает по отношению к жилым домам Петербурга. Известно, что представитель КГА поддержал новые поправки. 

В случае принятия поправки застройщику придется согласовывать архитектурный облик нежилых зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском хостеле нетрезвый постоялец упал с трехъярусной кровати.

Фото:pixabay

Теги: архитектура спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии