В Петербург в субботу придет похолодание

Ночью температура воздуха составит -8…-10 градусов.

В субботу, 26 ноября, в Петербурге будет морозная погода. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Ночью температура воздуха составит -8…-10 градусов. Днём столбики термометров покажут до -5 градусов. По словам синоптика, в воскресенье в город и область придет "снег в мощном антициклон", атмосферное давление будет близким к 780 мм. рт. ст.

Ранее в Ленобласти 26 ноября ожидается до -13 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. На западе региона температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днём -5...-10, на востоке Ленобласти ночью -13...-18 градусов, днём местами до -13 градусов.

Фото: Piter.tv

