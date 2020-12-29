В Петербурге при назначении выплат засчитают трудовой стаж в Ленобласти

Поддержка может быть в виде выплат в 979 рублей или помощи в оплате услуг ЖКХ.

Время работы в Ленинградской области будет учитываться при выплатах за длительный трудовой стаж в Петербурге. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания 20-го января.

Автором законопроекты стал Смольный. В период с 2018 по 2020 год 294 петербуржцев не смогли получить почетное звание из-за того, что в какие-то периоды они работали в соседнем регионе. Такой же законопроект был принят в Ленобласти.

Общая сумма выслуги лет должна составлять 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, из которых не менее 20 — на территории города и области.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", которое разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходам.

Фото: Piter.TV