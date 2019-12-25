В Петербурге не дали отправиться в Польшу 3,6 миллиона перчаток

На данный момент вывоз таких товаров заграницу запрещен.

На Южном таможенном посту петербургской таможни задержали крупную партию одноразовых полиэтиленовых перчаток весом в 2 тонны. Как рассказали в пресс-службе ведомства, почти 3,6 миллиона перчаток стоимостью 28 тысяч евро не пустили в Польшу

Отмечается, что такие перчатки и подобные товары из категории средств индивидуальной защиты временно запрещены к вывозу из России. Соответствующее распоряжение еще в конце марта выдала Коллегия Евразийской экономической комиссии. Попытка вывоза товара в Польшу стала административным делом, перчатки изъяли.

Ранее мы рассказывали, что за 2020 год в Петербург и Ленобласть завезли 611 тысяч тонн бананов.

Фото: pixabay