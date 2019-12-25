За 2020 год в Петербург и Ленобласть завезли 611 тысяч тонн бананов

Фрукты прибыли из Колумбии, Эквадора, Гватемалы.

За 4,5 месяца текущего года в Петербург и Ленобласть ввезли около 611 тысяч тонн бананов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, проводившего фитосанитарный контроль фруктов.

Крупные партии бананов прилетели в Северную столицу из Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы и Эквадора, последний пункт отправки оказался самым щедрым – из республики отправили более 500 тысяч тонн фруктов. Все проверенные плоды отправились на прилавки магазинов.

Также в Петербург запустили почти 800 тонн белорусских огурцов и томатов.

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