В Петербург запустили почти 800 тонн белорусских огурцов и томатов

Овощи отправились покорять прилавки города и области.

В течение половины мая специалисты Россельхознадзора по Петербургу запустили в город и область порядка 800 тонн огурцов и томатов из Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ввоз овощей проходил через фитосанитарный контрольный пункт "Долосцы" на границе двух стран.

С 1 по 14 мая из Белоруссии поступило 48 партий свежих овощей, 431 тонну ввезенных продуктов составили огурцы, чуть больше 342 тонн – помидоры. Овощи приехали в Северную столицу из Минской, Бресткой, Гродненской областей республики. Проверенный чистый груз отправился на прилавки петербургских магазинов.

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