В Петербурге пресекли деятельность масляной фирмы-фантома

Несуществующая организация поставляла фальсифицированный продукт в 800 организаций и учреждений.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Петербургу и двум областям выявили незаконное перемещение молочной продукции, сообщила пресс-служба ведомства. Установить это факт помогла система "Меркурий".

В ходе лабораторного мониторинга сотрудники Управления отобрали пробы сливочного масла "Традиционное". Исследования зафиксировали содержание растительных жиров в продукте, что делало молочное масло производителя ООО "Интермасло" фальсификатом. Установлено, что упомянутая организация с сентября текущего года успела выработать более 200 тонн такого некачественного масла из неизвестного сырья.

Внеплановая выездная проверка выявила факт того, что юридическое лицо не осуществляет деятельность по указанному в документах на масло адресу. Арендодатель склада также подтвердил этот факт. Компания "Интермасло" лишилась возможности повторно зарегистрироваться в системе, ее площадка была аннулирована.

Как выяснилось, фальсифицированное масло поставлялось более чем в шесть субъектов страны, более чем в 800 организаций и социальных учреждений. Плохим маслом кормили в школах, детских садиках, санаториях, больницах и других заведениях. Руководство петербургского политехнического колледжа, где и были сделаны первые пробы масла, уведомили о ненадлежащем качестве продукта, которым кормили преподавателей и студентов.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора