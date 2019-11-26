Минсельхоз России предложил маркировать домашних животных

Речь идет об обязательном введении в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации.

Министерство сельского хозяйства России предложило маркировать домашних животных. Законопроект уже разработан и до конца 2019 года будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом пишут "Известия".

Речь идет об обязательном закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации. В настоящий момент в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице. Кроме того, был принят закон о муниципальных приютах. Однако все это, по словам специалистов, не будет работать без обязательной маркировки питомцев.

В перечень животных, обязательных к регистрации, войдут кошки, собаки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, домашняя птица, пчелы, рыба и др. В рамках пилотного проекта маркировку и учет животных успешно испытывают в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Нижегородской области, Башкортостане и Саратовской области.

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