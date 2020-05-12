В Петербурге пресекли незаконную торговлю таможенной информацией

Запрещенной деятельностью промышлял сотрудник таможенных органов.

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте пресекли канал утечки важных сведений из информационной системы таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе структуры 12 мая.

В отношении должностного лица таможенного органа возбудили уголовные дела о получении и даче взятки и за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации. Как выяснилось, к преступлению причастна целая группа людей, в составе которой был и служащий таможенных органов. Именно он неправомерно скопировал информацию о таможенном декларировании из Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) и впоследствии передал сведения недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности. С помощью полученной информации они могли избежать применения таможней мер по минимизации рисков, а также уклониться от таможенных платежей и занизить стоимость провозимых через границу России товаров. Вдобавок ко всему, похищенные сведения продавались еще и через интернет-ресурсы.

Следователи ищут всех участников преступной группы и устанавливают причиненный ущерб.

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Видео: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ