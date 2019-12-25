Следком завершил расследование нападения на медика скорой помощи в Петербурге

Нетрезвый мужчина, вызвавший бригаду врачей, ударил медика кулаком в грудь.

Следственный комитет в Петербурге закончил расследование уголовного дела о побоях, возбужденного в отношении 42-летнего горожанина: мужчина навредил медику скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, вечером 2 мая нетрезвый петербуржец, находящийся в квартире одного из домов по Шпалерной улице, напал на врача бригады скорой помощи: медики приехали на вызов того же мужчины, поскольку его бабушке резко стало плохо. Мужчина сорвал с врача маску и ударил в грудь кулаком, из-за чего медик упал на пол.

В ближайшее время дело с обвинительным заключением направят в прокуратуру.

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Фото: Piter.TV