Мужчина избил врача скорой помощи на Шпалерной улице

Он угрожал расправой и фельдшеру.

Вечером 2 мая в полицию поступил звонок с информацией о том, что в д. 26 по Шпалерной улице скандал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1977 года рождения. Он избил врача скорой помощи во время оказания помощи его матери: снял с него маску, порвал медицинский костюм и повалил медика на пол.

Также он угрожал расправой и фельдшеру.

Известно, что женщина была заражена коронавирусом. Дебошир подверг угрозе заболевания врача.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что драка двух друзей в Колпино закончилась больницей.

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