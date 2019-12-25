Драка двух друзей в Колпино закончилась больницей

Но пострадавший просит не возбуждать уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию Колпинского района поступил звонок из больницы.

Медики рассказали, что из квартиры д. 6 по ул. Машиностроителей г. Колпино был госпитализирован мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что пострадавший получил повреждения во время драки со знакомым после совместного распития алкогольных напитков.

Известно, что мужчина просит не привлекать к ответственности друга.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что драка в квартире на Дальневосточном закончилась смертью хозяина.

Фото: Pixabay