Драка двух друзей в Колпино закончилась больницей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию Колпинского района поступил звонок из больницы.
Медики рассказали, что из квартиры д. 6 по ул. Машиностроителей г. Колпино был госпитализирован мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что пострадавший получил повреждения во время драки со знакомым после совместного распития алкогольных напитков.
Известно, что мужчина просит не привлекать к ответственности друга.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что драка в квартире на Дальневосточном закончилась смертью хозяина.
Фото: Pixabay
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