Зараженных из психбольницы имени Кащенко переводят в больницу №3

Больница имени Кащенко на карантине.

Главный врач психбольницы имени Кащенко рассказал "Петербургскогому дневнику", что происходит в больнице, которая находится в Гатчинском районе.

С утра в понедельник, 4 мая, в Городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова начался прием зараженных коронавирусом пациентов. Для них открыли специальное отделение.

Работаем, пятые сутки здесь сидим. У нас все перекрыто уже три дня, никакие потоки не организовываем и не перенаправляем, больница на карантине отметил главврач.

Он также уточнил, что весь зараженный медперсонал отправили на карантин домой. В отделениях остались только здоровые врачи.

Ранее мы писали, что у сотрудников и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнаружили коронавирус.

Фото: pixabay