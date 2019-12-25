У сотрудников и пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнаружили коронавирус

Об этом сообщил глава города.

В воскресенье, 3 мая, губернатор Петербурга на своей странице Вконтакте сообщил, что у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы №1 имени Кащенко обнаружен коронавирус.

Больница находится в поселке Никольское Гатчинского района. В ближайшее время зараженных переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. На первом этапе там развернут 70 коек, а после еще 100. Сегодня там закончат монтаж санпропускных шлюзов.

Губернатор отметил, что потоки пациентов разведут: больница №3 продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение.

Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии. Но это ещё один повод напомнить о важности сокращения контактов. Для всех. Берегите себя. Вместе мы справимся! подытожил глава города.

Ранее мы писали, что из НИИ Вредена выписали 200 человек.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте