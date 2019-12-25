Из НИИ Вредена выписали 200 человек

В институте остаются 126 коронавирусных пациентов.

В субботу, 2 мая, в НИИ имени Вредена закончился 24-дневный карантин. Домой отправились 200 человек, а в институте останутся 126 коронавирусных пациентов и 168 медицинских сотрудников. Об этом сообщила "Фонтанка".

Директор ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена" Рашид Тихилов рассказал, что ситуация в институте спокойная, пациентов с температурой нет, работа продолжается с надеждой на скорую выписку всех пациентов.

За все время карантина было два летальных исхода, однако они не связаны с коронавирусом: тест у пациентов был отрицательный.

Тихилов отметил, что само учреждение до сих пор на карантине, однако проводится реорганизация отделений. Освободившиеся отделения закрывают, сотрудники уходят домой на самоизоляцию. Отметим, что сам Тихилов был госпитализирован в Боткина 11 апреля, но на работу вернулся уже 28 числа после выписки с двумя отрицательными результатами теста на коронавирус.

У нас 239 сотрудников вошли в карантин, сегодня вечером останется 93. Достаточно большая часть из них после контрольных исследований будет отпущена домой. Если два отрицательных анализа — работник просто уходит домой. Если положительный — то на самоизоляцию под карантин. Сейчас мы ожидаем анализы, думаю, в течение одного-двух дней число существенно сократится, останутся только те, кто будет необходим для продолжения работы рассказал директор НИИ.

Рашид Тихилов полагает, что карантин могут снять в течение недели-полутора. Отметим, что пока в списке учреждений, которые перепрофилируют, НИИ имени Вредена не значится.

Ранее мы писали, что в НИИ Вредена в Петербурге закончился карантин.

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