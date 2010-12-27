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В Петербург прибудет Дмитрий Медведев, чтобы обсудить цифровое развитие
Сегодня, 10:51
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Shdaria
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В Петербург прибудет Дмитрий Медведев, чтобы обсудить цифровое развитие

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В Петербурге состоится заседание, посвященное цифровому развитию государств Евразийского экономического союза.

Сегодня, 26 июля Санкт-Петербург посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Цель поездки -  участие в заседании Евразийского межправительственного совета, об этом стало известно на сайте Кремля.

В мероприятии также будут принимать участие главы Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. На заседании темой обсуждения станут цифровое развитие государств Евразийского экономического союза и сферы транспорта, энергетики, промышленная кооперацию, а также таможенное сотрудничество. 

Кроме того, на мероприятие ожидаются премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. 

Ранее мы сообщали о том, что Выборгские депутаты обсудили рост бюджета и кадровые вопросы

Теги: заседание , медведев в питере , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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