Выборгские депутаты обсудили рост бюджета и кадровые вопросы

В Выборге прошли заседания двух советов депутатов: районного и городского уровня.

В Выборге прошли заседания советов депутатов района и города.

Депутаты МО "Выборгский район" обсудили изменения в бюджете и кадровые вопросы. В частности, парламентариями утверждено увеличение доходной части бюджета на 17 175 900 рублей. Что касается кадровых назначений, то Сергей Кустов назначен заместителем главы района. Главой КУМИГ стал Сергей Колмак.

Депутатам рассказали о ходе подготовки города к Дню Ленобласти. Глава Администрации Выборгского района Геннадий Орлов заявил, что последний визит губернатора Александра Дрозденко в Выборг прошел конструктивно.

Нареканий к нам нет. Недопониманий никаких нет. К 25-27 июля все работы должны быть закончены. А те работы, которые у нас уже закончены или ведутся, минимальный процент выполнения - 80%. Некоторые объекты уже сделаны под 100%, они готовят документы для актирования и оплаты. Геннадий Орлов, глава Администрации Выборгского района

В этот же день состоялось заседание депутатов МО "Город Выборг". Парламентарии обсудили бюджет на 2018 год и бюджетный план на 2019-2020 годы.

Видео: Piter.TV