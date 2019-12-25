В Петербурге прекратили дело о надписи с оскорблением Путина на будке ГИБДД

Решение вынес мировой судья Петроградского района.

В четверг, 18 марта, мировой судья участка №154 по Петроградскому району вынес решение по уголовному делу об осквернении будки ГИБДД надписями, которые порочат часть президента. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

В октябре 2020 года 59-летнего петербуржца поймали с поличным: мужчина писал на посту регулировщика ГИБДД на Каменноостровском проспекте, 41, непристойную надпись в адрес президента.

После оформления мужчину отпустили домой, однако через некоторое время встретили снова: на митинге в январе. Он заявил, что пришёл полюбоваться видами, и получил 13 суток административного ареста.

Дело о вандализме прекратили – подсудимый примирился с потерпевшим, загладил ущерб (917 рублей 21 копейка).

Ранее мы писали, что глухонемого петербуржца, которого оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге, оправдали.

Фото: Piter.TV