Глухонемого петербуржца, которого оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге, оправдали

Городской суд рассмотрел жалобу и отменил штраф.

Красносельский районный суд установил, что 31 января глухонемой петербуржец участвовал в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его оштрафовали за выкрикивание лозунгов. Евгений Агафонов с решением суда не согласился и направил жалобу.

Агафонов пояснил, что не слышал требований полицейских, а когда его доставили в отдел, то правоохранители не предоставили ему переводчика. Районный суд обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Горсуд рассмотрел жалобу, отменил постановление и прекратил производство по делу.

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу петербуржца, устроившего расправу над братом.

Фото: Piter.TV