В Петербурге прекратила работу финская школа, обучающая детей с 1994 года

Процесс обучения проходил по финской программе на финском языке до 9 класса.

В Петербурге финская школа при консульстве Финляндии остановила прием учеников. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В школе образовательная деятельность велась с 1994 года, в ней обучались дети с гражданством Финляндии. Учреждение являлось частным и платным. Процесс обучения проходил по финской программе на финском языке до 9 класса. После школьники могли поступить в лицеи Финляндии.

Напомним, что генеральное консульство Финляндии закроется в Северной столице 1 октября, а финский МИД заявил о прекращении выдачи виз с 1 августа.

Фото: Pxhere