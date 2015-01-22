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Генконсульство Финляндии в Петербурге закроется 1 октября
Сегодня, 9:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Генконсульство Финляндии в Петербурге закроется 1 октября

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В Санкт-Петербурге закроется генеральное консульство Финляндии. Это ответная мера после действий властей Суоми.

На деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге отозвано согласие. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ

С 1 октября 2023 года согласия на работу консульства будет отозвано окончательно. Такая мера связана с действиями совершаемыми властями Финляндии. Также девять финских дипломатов в России признали персонами нон-грата.

В свою очередь финская сторона собирается закрыть свое консульство в Турку. По мнению властей Финляндии, этот ответ равноценный и соответствует нынешним дипломатическим отношениям между странами.

Ранее сообщалось, что количество предприятий банкротов в России сократилось на 40%

Фото: unsplash.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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