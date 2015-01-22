Генконсульство Финляндии в Петербурге закроется 1 октября

В Санкт-Петербурге закроется генеральное консульство Финляндии. Это ответная мера после действий властей Суоми.

На деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге отозвано согласие. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ

С 1 октября 2023 года согласия на работу консульства будет отозвано окончательно. Такая мера связана с действиями совершаемыми властями Финляндии. Также девять финских дипломатов в России признали персонами нон-грата.

В свою очередь финская сторона собирается закрыть свое консульство в Турку. По мнению властей Финляндии, этот ответ равноценный и соответствует нынешним дипломатическим отношениям между странами.

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