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Количество предприятий-банкротов в России сократилось на 40%
Сегодня, 17:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Количество предприятий-банкротов в России сократилось на 40%

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Существует устойчивый тренд на сокращение в России количества дел о банкротстве юридических лиц.

За шесть месяцев текущего года количество банкротов в России сократилось на 40%. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Согласно аналитике Сбера, за шесть месяцев текущего года количество банкротов в России сократилось на 40%, до 3115. За аналогичный период прошлого года их было 5190. Среди клиентов Сбера динамика в целом соответствует общероссийской.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Существует устойчивый тренд на сокращение в России количества дел о банкротстве юридических лиц. Одна из причин этого — меры государственной поддержки бизнеса, констатировал Александр Ведяхин.

Ранее на Piter.tv: Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляется онлайн.

Фото: пресс-служба Сбера

Теги: предприятия, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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