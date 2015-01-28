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Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляется онлайн
Сегодня, 16:49
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Более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляется онлайн

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В Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России. 

Больше 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются клиентами Сбера в СберБанк Онлайн. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на дискуссии "Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты" в рамках Финансового конгресса Банка России. 

У нас сегодня очень много вещей ушло в цифру, то есть продаются в цифровых каналах. Я приведу пример специально не из пассивов, а с активной точки зрения, со стороны кредитования. У нас более 90% потребительских кредитов оформляется в мобильном приложении. В принципе, сейчас это уже никого не удивляет, но СберБанк Онлайн всего 11 лет.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбера

По его словам, очень сильно меняется потребительское поведение, и то, как и где будут предлагаться банковские продукты, становится не менее важным, чем сами продукты.

Фото: пресс-служба Сбера

Теги: потребительский кредит, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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