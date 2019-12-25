В Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц

Он 9 сентября напал на двух школьниц.

В Петербурге заключили под стражу ранее судимого 36-летнего подозреваемого, который в начале сентября напал на двух школьниц. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Подозреваемый 9 сентября напал на 13-летнюю восьмиклассницу в Петродворцовом районе и попытался силой отнять мобильный телефон. Девочка смогла отбиться и убежать. В этот же день мужчина уже с ножом напал на другую 15-летнюю девочку, дважды совершил насильственные действия сексуального характера, забрал телефон и попытался изнасиловать ее. Мужчина был задержан на месте совершения преступления сотрудниками полиции.

На злоумышленника завели уголовные дела за разбой, насильственные действия сексуального характера, покушение на изнасилование. Расследование продолжается.

Ранее в Колпино бомж изнасиловал 79-летнюю пенсионерку и украл у нее 15 рублей.

Фото: Следком