В Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц

В Петербурге заключили под стражу ранее судимого 36-летнего подозреваемого, который в начале сентября напал на двух школьниц. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Подозреваемый 9 сентября напал на 13-летнюю восьмиклассницу в Петродворцовом районе и попытался силой отнять мобильный телефон. Девочка смогла отбиться и убежать. В этот же день мужчина уже с ножом напал на другую 15-летнюю девочку, дважды совершил насильственные действия сексуального характера, забрал телефон и попытался изнасиловать ее. Мужчина был задержан на месте совершения преступления сотрудниками полиции.
На злоумышленника завели уголовные дела за разбой, насильственные действия сексуального характера, покушение на изнасилование. Расследование продолжается.
Ранее в Колпино бомж изнасиловал 79-летнюю пенсионерку и украл у нее 15 рублей.
Фото: Следком
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