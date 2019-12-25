Новую систему защиты от БПЛА, основанную на дирижаблях, представили в Петербурге

Система противодействия дронам получила название "Барьер".

Российские эксперты разработали систему защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая включает в себя сеть, подвешенную на аэростатах. Эта технология была представлена генеральным директором компании-разработчика АО "Первый дирижабль" Полиной Албек на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" в Петербурге, информирует РИА Новости.

Система противодействия дронам получила название "Барьер". По словам Албек, разработчики были вдохновлены опытом Первой мировой войны, когда дирижабли с подвешенными на них цепными тросами широко использовались для обороны.

Аэростаты для "Барьера" производит сама компания, а сети делают на специализированных предприятиях. Максимальная нагрузка на аэростат достигает 30 кг. Система прошла испытания на полигоне, на нее уже есть предварительные заказы. Эффективная высота работы дирижаблей достигает 300 м.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт пострадавших от атаки БПЛА квартир на Пискаревском проспекте завершается.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)