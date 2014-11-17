Ремонт пострадавших от атаки БПЛА квартир на Пискаревском проспекте завершается

Работы полностью завершат к концу июля.

Ремонт квартир на Пискаревском проспекте, куда прилетел бесплотный летательный аппарат (БПЛА), идет к завершению. Об этом 30 июня рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Отмечается, что основные работы в доме 161 уже проведены. Через неделю в комнатах стартует финишная отделка.

А в одной из самых пострадавших квартир демонтировали аварийную стену: на месте установили кирпичную перегородку. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Работы ведутся непрерывно, осмотр хода ремонта регулярно проводят вместе с собственниками. Работы полностью завершат к концу июля.

Напомним, деньги на ремонт и реставрацию были выделены из резервного фонда городского правительства. Ранее прошли работы в 22 квартирах, в настоящее время завершается ремонт трех квартир, получивших самые серьезные повреждения.

Из-за атаки БПЛА 2 марта этого года в Красногвардейском районе Петербурга пострадали несколько домов и припаркованные автомобили. Выплаты за нанесенный материальный ущерб получили 536 жителей.

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга