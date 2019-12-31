В Петербурге хотят привести в порядок многоквартирные дома в историческом центре

Специалисты проинспектировали более тысячи домов в центре Петербурга.

В Петербурге прошло обсуждение плана реставрации и капитального ремонта зданий в историческом центре. Речь идет о многоквартирных домах, многие из которых являются объектами культурного наследия.

Программа реставрации была подготовлена депутатом ЗакСа "Партии Роста" Оксаной Дмитриевой. По словам политика, законопроект приняли в первом чтении и был одобрен губернатором города, однако пока далее дело не сдвинулось.

Согласно программе, отреставрировать и отремонтировать хотят не только внешний фасад, кровлю и инженерные сети, но и навести порядок во внутридворовой территории и внутри парадных. Для этого необходимо привлечь инвесторов и получить согласие жильцов дома.

Реализация законопроекта обойдется в более, чем 400 млрд рублей.

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Фото: vk.com/voopiik_spb