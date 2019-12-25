Горному университету разрешили сделать из школы на Васильевском общежитие

Здание было построено в 1938-м году.

На Васильевском острове должно появиться еще одно общежитие Горного университета. Госстройнадзор Петербурга одобрил реконструкцию здания школы на 14-й линии В.О. Информация об этом появилась на сайте службы.

Согласно проекту, у здания на 14-й линии В.О., дом 77 построят надстройку. Осенью 2019 года КГИОП выдал положительное заключение на проект.

Объект был построен в 1938 под школу. С 2009 года там располагалась школа №575.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга запросят из федерального бюджета 10 миллиардов для СКК.

Фото: citywalls.ru