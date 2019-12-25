В Петербурге представили первую экоэлектричку

Во вторник, 24 августа, с Балтийского вокзала в свой первый рейс отправилась экоэлектричка. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Электропоезд ЭТ4А позволит петербуржцам доехать до Луги. В самом вагоне поезда горожане смогут увидеть не только "экологический" дизайн, но и контейнер для сбора использованных батареек.
Железнодорожный транспорт является самым экологичным видом транспорта. Железнодорожниками на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на снижение техногенного воздействия на природу.
пресс-служба Октябрьской железной дороги
Ранее в Петербург прибыл ещё один "Сапсан" нового поколения.
Фото: пресс-служба ОЖД
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