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В Петербурге представили первую экоэлектричку
Сегодня, 20:47
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В Петербурге представили первую экоэлектричку

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Следовать электропоезд будет с Балтийского вокзала.

Во вторник, 24 августа, с Балтийского вокзала в свой первый рейс отправилась экоэлектричка. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Электропоезд ЭТ4А позволит петербуржцам доехать до Луги. В самом вагоне поезда горожане смогут увидеть не только  "экологический" дизайн, но и контейнер для сбора использованных батареек.

Железнодорожный транспорт является самым экологичным видом транспорта. Железнодорожниками на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на снижение техногенного воздействия на природу.

пресс-служба Октябрьской железной дороги

Ранее в Петербург прибыл ещё один "Сапсан" нового поколения.

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: октябрьская железная дорога, экоэлектричка
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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