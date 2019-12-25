В Петербурге представили первую экоэлектричку

Следовать электропоезд будет с Балтийского вокзала.

Во вторник, 24 августа, с Балтийского вокзала в свой первый рейс отправилась экоэлектричка. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Электропоезд ЭТ4А позволит петербуржцам доехать до Луги. В самом вагоне поезда горожане смогут увидеть не только "экологический" дизайн, но и контейнер для сбора использованных батареек.

Железнодорожный транспорт является самым экологичным видом транспорта. Железнодорожниками на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на снижение техногенного воздействия на природу. пресс-служба Октябрьской железной дороги

Ранее в Петербург прибыл ещё один "Сапсан" нового поколения.

Фото: пресс-служба ОЖД