В Петербурге представили книгу, предисловие для которой написал Путин

Автором произведения стал немецкий режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай, который во время путешествий влюбился в Россию и ее историю.

Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Петербурге книгу "Научиться любить Россию", предисловие для которой написал президент Владимир Путин. Об этом пишут РИА Новости.

Фрай рассказал, что на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным в 2009 году. Кроме того, во время путешествий он влюбился в нашу страну и ее историю. Автор считает, что Германию и Россию объединяют давние исторические связи, которые необходимо поддерживать.

Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло три года назад. Произведение стало бестселлером в Германии.

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Фото: Instagram / hansjoachimfrey