Чиж презентует новый детектив на Книжном салоне в Петербурге

Вторую книгу трилогии "Машина страха" писатель приберег специально для Книжного салона.

Во вторник, 25 мая, писатель Антон Чиж поделился с поклонниками хорошей новостью в эфире телеканала "Санкт-Петербург": на Книжном салоне представят новый детектив из трилогии "Машина страха".

Книгу писатель приберег специально для мероприятия. Печатная версия еще не доехала до Петербурга, но Антон Чиж намерен презентовать ее публике. Он отметил, что история расскажет о главном герое, который разгадает загадку опытов по использованию гипноза. Чиж считает, что книга очень актуальна для нашего общества.

Ранее мы писали, что стала известна программа Детской площади Книжного салона в Петербурге.

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