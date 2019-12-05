  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге представили изменённый проект гостиницы в Пьяной гавани
Сегодня, 16:15
81
nadezhda_sib

В Петербурге представили изменённый проект гостиницы в Пьяной гавани

0 0

На территории гостиницы будут рестораны, коворкинг, мини-кинотеатр.

Застройщик представил проект гостиницы на Приморском проспекте в Пьяной гавани. Четырехзвездочный отель будет рассчитан на 1005 мест, сообщила пресс-служба "PLG".

Ранее проект строительства рассмотрел градостроительный совет. Площадь застройки составит не более 1,6 га, также будет зеленая зона на 4 600 кв.метров. Для посетителей предусмотрена парковка на 350 мест. 

На территории гостиницы также будут рестораны и кафе, сувенирные магазины, фитнес-центр с бассейном, зона коворкинга, химчистка. 

По сравнению с проектом, представленном в 2019-м году, новый претерпел значительные изменения.  Так, например, этажность корпусов будет сокращена с 15 до 7 этажей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что парк-отель "Потемкин" в Пушкине выставили на продажу за 361 млн рублей. 

Фото: пресс-служба PLG

 

Теги: отель, проект строительства, пьяная гавань
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии