В Петербурге предприятие оштрафовали за тараканов на кухне

В точке общественного питания обнаружили антисанитарию.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к ответственности ООО "Антей", в котором обнаружили насекомых и грязную посуду. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

25 июня в кафе по адресу Казанская, 34 выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. На предприятии пересекаются чистая и грязная посуда, а также сырая и готовая продукция. У персонала нет гардероба и запаса дезинфицирующих средств. Кроме того, не проводится проверка на наличие у сотрудников респираторных заболеваний. В кафе обнаружили насекомых.

Суд назначил предприятию штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев оштрафовали на 1000 рублей за ночное пение на улице Рубинштейна.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга