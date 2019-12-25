Петербуржцев оштрафовали на 1000 рублей за ночное пение на улице Рубинштейна

Под административный протокол попали двое мужчин.

Во вторник, 7 июля, Куйбышевский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности Андрея Смирнова и Александра Антипова за мелкое хулиганство. Об этом сообщила объединённой пресс-службе городских судов.

Около полуночи 5 июля у дома 36 по улице Рубинштейна мужчины громко пели и ругались матом. По данным суда, они нарушили общественный порядок и проявили неуважение к обществу.

Каждого петербуржца оштрафовали на 500 рублей.

Ранее болельщиков "Зенита" наказали за зажжение файеров в честь победы в чемпионате России.

Фото: Piter.TV